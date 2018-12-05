Умер актер из «Освобождения» и «Ключей от неба»

Народный артист Украины Николай Рушковский скончался в возрасте 93 лет. Об этом в Facebook в среду, 5 декабря, сообщил театральный критик Олег Вергелис.

Отмечается, что Рушковский умер в больнице.

Сотрудник Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки Борис Курицын поведал порталу ТСН, что Рушковский был госпитализирован из-за проблем с ногой и скончался после операции: «У него были все проблемы некритического характера, которые соответствуют его возрасту, с которыми он спокойно выходил на сцену. И тут он планировал снова через несколько месяцев выйти на сцену».

Рушковский служил в театре имени Леси Украинки с 1952 года. Он снялся в таких фильмах, как «Рожденные бурей», «Роман и Франческа», «Выстрел в тумане», «Море в огне» и «Ключи от неба», а также сыграл в киноэпопеях «Освобождение» и «Солдаты свободы».