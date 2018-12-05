Умер актер комедии «Двое: Я и моя тень»

Американский актер Филип Боско скончался в Гаворте, штат Нью-Джерси. Об этом в Facebook сообщил внук артиста Люк Боско.

«Ты — мой герой и герой многих других молодых актеров, которые пытаются достичь мастерства не ради величия, но ради любви к искусству», — написал родственник актера.

Причина смерти Боско пока не раскрывается. Ему было 88 лет.

Боско начал карьеру артиста на Бродвее. Он снялся в таких фильмах, как «Дети тишины», «Двое: Я и моя тень», «Свадьба лучшего друга», «Быстрые перемены», «Дикари», «Поменяться местами» и «Правила съема: Метод Хитча», а также в сериалах «Завтра наступит сегодня», «Крученый город» и «Закон и порядок».

25 ноября стало известно о смерти актера и иллюзиониста Рики Джея, сыгравшего в фильме «Престиж». Ему было 72 года.