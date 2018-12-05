Культура
 
Последние новости
НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде
Американец разом «склеил» парня и девушку и прослыл героем
Раскрыта личность сбежавшего в Москву вооруженного дезертира
Госдеп нашел новые возможности помешать «Северному потоку-2»
Отец Нурмагомедова допустил уход бойца из UFC
Раскрыт секрет силы Путина
Тысячи мертвых летучих мышей свалились с неба на австралийку
Оттаявшая Москва принесет горожанам дискомфорт 
Сибирячка подначила американок выйти на улицу в белье из ненависти
Жители Камчатки стали советскими гражданами ради бесплатной электроэнергии
Новости партнеров

Умер актер комедии «Двое: Я и моя тень»

Перейти в «Мою Ленту»
Филип Боско

Американский актер Филип Боско скончался в Гаворте, штат Нью-Джерси. Об этом в Facebook сообщил внук артиста Люк Боско.

«Ты — мой герой и герой многих других молодых актеров, которые пытаются достичь мастерства не ради величия, но ради любви к искусству», — написал родственник актера.

Причина смерти Боско пока не раскрывается. Ему было 88 лет.

Боско начал карьеру артиста на Бродвее. Он снялся в таких фильмах, как «Дети тишины», «Двое: Я и моя тень», «Свадьба лучшего друга», «Быстрые перемены», «Дикари», «Поменяться местами» и «Правила съема: Метод Хитча», а также в сериалах «Завтра наступит сегодня», «Крученый город» и «Закон и порядок».

25 ноября стало известно о смерти актера и иллюзиониста Рики Джея, сыгравшего в фильме «Престиж». Ему было 72 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Умер актер из сериала «Универ»
Умер актер фильма «Престиж»
Умер актер из «Дальнобойщиков»
Другие материалы рубрики
Культура00:04 4 декабря

Победа над драконами, отчаяние и новый мир

Главные русские книги года
01:42 4 декабря

Вахтанг Кикабидзе опроверг «грязные слухи» о своей поездке в Россию

06:18Сегодня

Солистка группы «Винтаж» назвала поставленный «убивающий» диагноз

04:52Сегодня

Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз

Культура00:03 4 декабря

«Я — экзотичное животное»

Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
03:47 3 декабря

Британцы сняли фильм про убийство козла на мертвом языке

02:58Сегодня

Объявлены десять лучших фильмов 2018 года

02:53Сегодня

В Чернобыльской зоне устроили рейв-вечеринку

Культура19:50 3 декабря
Андрей Битов

«А запомнят только то, что ты с Вознесенским подрался»

Драки, бог и джаз: неизвестная жизнь Андрея Битова
01:21 3 декабря

Мединский рассказал о новых доказательствах подвига 28 панфиловцев

00:29Сегодня

В сети появилась инструкция по отмене концертов

20:26 4 декабря

Telegram-канал получил национальную премию

Россия
«Люди понимают, что сила — единственная власть»
Россияне не любят стукачей, но стучат. На кого и зачем?
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Директор говорит, что я буду уборщиком»
Российский школьник пошел против системы. Теперь его пугают полицией и шваброй
«Крайне неприятный тип»
Советский человек изменился. И стал еще хуже
Жители Камчатки стали советскими гражданами ради бесплатной электроэнергии
Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы
Дезертир с оружием направился в Москву
Все материалы
Мир
Париж в огне
Кровь, ненависть и погромы на улицах Франции. Виноваты Макрон и бензин
Раскрыт секрет силы Путина
США заявили о причастности саудовского принца к убийству журналиста
Притворявшаяся первой леди мошенница водила гостей в дом президента и попалась
Трамп позлорадствовал над беспорядками в Париже
Названы задачи взаимодействия России и США
Король кокаина
Он стал главным наркобароном всех времен. Его люди погрузили Колумбию в террор
Все материалы
Бывший СССР
Майдан на выезде
Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Доктор хаос
Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
В Киеве признали критическую зависимость от российского бизнеса
Тимошенко назвали оборотнем и предрекли восстановление мира в Европе
Главного вора Азербайджана вернули в его вотчину
Украина послала стажеров на провокацию в Керченский пролив
Все материалы
Экономика
Хуже некуда
Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
Российский миллиардер бросил вызов США
Названы лучшие марки апельсинового сока
Россиян предупредили о дорогом хлебе на Новый год
Алкоголю отказали в смертельной опасности
Катар выходит из ОПЕК
Российский газ рискует обесцениться. Это выгодно Украине
Все материалы
Силовые структуры
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы»
Православный священник годами совращал мальчиков. Они молчали шесть лет
«Будете реветь — сгорим и погибнем»
30 лет назад советские наркоманы захватили автобус с детьми и сбежали в Израиль
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Отрезанный у зека из «Владимирского централа» язык оказался откушенным
Россиянку оштрафовали на миллион рублей за взятку при сдаче ЕГЭ
Граната взорвалась в подмосковной квартире
Зеку из «Владимирского централа» отрезали язык
Все материалы
Наука и техника
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде
Лазерные «Пересветы» заступили на боевое дежурство
Названо три повода войны США и России
Все материалы
Спорт
Лука Модрич«Пытаюсь привыкнуть к этому»
Модрич — лучший футболист мира. Он остановил Месси и Роналду
Футболист забил ударом с центра поля
Отец Нурмагомедова допустил уход бойца из UFC
К канадскому тренеру Медведевой прибыла еще одна россиянка
Определились спортсмены года в России
В РПЛ задумались о помощи «Анжи» кредитом
«Манчестер Юнайтед»
Партнерский материал
Дьявольски хороши
«Манчестер Юнайтед» сразится с «Арсеналом». На что ставить в этом матче
Все материалы
Культура
Пьяный мастер
Он 20 лет пролежал в коме и оставил после смерти сотни гениальных фотографий
Победа над драконами, отчаяние и новый мир
Главные русские книги года
«Я — экзотичное животное»
Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
Умер актер комедии «Двое: Я и моя тень»
Солистка группы «Винтаж» назвала поставленный «убивающий» диагноз
Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз
Объявлены десять лучших фильмов 2018 года
Все материалы
Интернет и СМИ
«Все негативное запоминается лучше»
90-е превратили Россию в страну мемов. Эпоха ушла, но шуток меньше не стало
Мечтающих похудеть ограбили на тысячи долларов
«Она — позор профессии»
Наглость и дерзость помогли ей обойти мужчин и стать богатейшей телеведущей мира
Прогнавший украинца из студии ведущий «России 1» объяснился
Девушка обиделась на «однообразные» подарки парня и была пристыжена
Определена самая влиятельная женщина года
Полицейский отомстил партнерше ее секс-снимками и поплатился
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Мужчина вышел на улицу в нелепом костюме и фраппировал прохожих
Сибирячка подначила американок выйти на улицу в белье из ненависти
Россиянам раскроют алкогольные пристрастия Сталина
Ким Кардашьян разделась на фото вопреки желанию мужа
Все материалы
Путешествия
Чайный трип
Карри, дуриан и Будда: как правильно отдыхать на Шри-Ланке
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Бросал в рот колбасу и ждал, пока оттает»
Чем встретил голландских пенсионеров ледяной Байкал
Шереметьево станет носить имя Пушкина
Москва стала одним из самых популярных городов мира
Российский город признали самым культурным в мире
Пьяный пассажир подрался со стюардессами из-за телефона и пошел под суд
Все материалы
Из жизни
«Из-под ног разбегаются тараканы с крысами»
История россиянки о жизни в Камбодже
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Их нравы
Жизнь богачей и исполнение желаний: ноябрь глазами обычных людей
Любовь безрукого фермера и его безногой жены прославила их
190-килограммовая американка рассказала о страсти к худощавым любовникам
Женщина приняла душ в линзах и осталась без глаза
Соблазнивший 150 мужчин гей-«домохозяйка» сел в тюрьму
Все материалы
Самые красивые девушки и мотоциклы
Главная мотовыставка Европы бьет ведущие автосалоны женской красотой
Олимпийские Тойоты
Как менялись Тойоты, сопровождавшие олимпийский огонь, и вся автопромышленность
Зона комфорта Cadillac XT5
Главные фишки самого недооцененного в России премиального кроссовера
Tesla по-русски
Россияне начали строить Теслы 130 лет назад — как они выглядели?
Дизельный Volkswagen Tiguan уходит из России
Кен Блок показал на видео дрифт на 927-сильном пикапе
Audi потратит триллион рублей на выпуск электрокаров и беспилотников
Все материалы
Дом
Мест нет
Как гибкие офисы изменят жизнь и работу россиян
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Цена жизни
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Российские миллионеры залезли в долги из-за жилья
Рынку недвижимости напророчили новый кризис
Даниловский рынок задумали продать
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Все материалы