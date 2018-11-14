Умер актер из «Дальнобойщиков»

В Подмосковье скончался актер Сергей Юртайкин. Об этом в среду, 14 ноября, сообщается на сайте ВГИКа.

«В ночь на 14 ноября 2018 года скончался выпускник ВГИК имени Герасимова актерской мастерской Сергей Герасимова (выпуск 1953 года) Сергей Юртайкин. Один из студентов Сергея Аполлинариевича, сыгравший в легендарном "Тихом Доне"», — говорится в сообщении.

Юртайкину был 91 год.

Помимо «Тихого Дона», в фильмографии артиста около 90 работ, в том числе такие проекты, как «Дальнобойщики», «Марш Турецкого», «Человек-невидимка», «Коней на переправе не меняют», «Отец и сын», «Трактир на Пятницкой», «Невероятные приключения итальянцев в России».

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