Умер прославившийся фразой «посуду Гоголь помоет» актер «Ералаша»

Актер Николай Румянцев скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщает НСН.

Причина смерти пока не раскрывается. Дата и место прощания с артистом будут обнародованы позже.

Румянцев прославился в СССР благодаря съемкам в юмористическом киножурнале «Ералаш». Наибольшую известность ему принес дебютный сюжет «Чудное мгновение» с Георгием Вициным. Персонажу Румянцева принадлежит, в частности, фраза «Посуду Гоголь помоет».

Помимо «Ералаша», Румянцев снялся в эпизодической роли в фильме «Весенняя олимпиада, или Начальник хора» и сыграл главную роль в ленте «Прилетал марсианин в осеннюю ночь».

8 ноября стало известно о смерти советского и литовского актера Арунаса Сторпирштиса, который снимался в сериале «Зимняя вишня» и фильме «Остров погибших кораблей». Ему было 68 лет.