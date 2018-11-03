Умер актер и режиссер Олег Лавров

Народный артист России, актер и главный режиссер Кимрского театра драмы и комедии Олег Лавров скончался на 71 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

По информации портала Tverigrad.ru, Лавров болел сахарным диабетом и несколько дней назад впал в кому.

Прощание с артистом состоится в понедельник, 5 ноября, в драмтеатре. Его похоронят на кимрском кладбище.

Олег Лавров учился на режиссерском факультете в Московском институте культуры. После учебы он служил в армии, работал во Дворце культуры на родине в городе Кимры, затем в областном театре драмы Москвы.

Как режиссер артист получил известность благодаря постановкам «Цилиндр», «Вишневый сад», «Мольер». Его постановка «Блоха» получила награду за лучшее стилевое решение на Всероссийском театральном фестивале, который проходил в Вологде.