Умер народный артист России Эдуард Митницкий

Театральный режиссер, народный артист России Эдуард Митницкий скончался в Киеве. Об этом в среду, 31 октября, сообщается на сайте Киевского театра драмы и комедии, основателем и художественным руководителем которого являлся Митницкий.

Режиссеру было 87 лет.

Причина смерти пока не раскрывается. Дата и место прощания с Митницким будут объявлены позже.

Эдуард Митницкий родился в Киеве в 1931 году. В конце 1970-х он основал «Киевский государственный театр драмы и комедии на левом берегу Днепра». За свою карьеру режиссер поставил более 140 спектаклей в театрах Украины, России и других стран Европы. В 1988-м он получил звание народного артиста Украинской ССР, а в 2004-м — народного артиста России.