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Умер актер и режиссер Марат Арипов

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Марат Арипов в роли Авиценны

Советский и таджикский актер Марат Арипов скончался в Душанбе. Об этом в министерстве культуры Таджикистана сообщили агентству «Азия-плюс» во вторник, 30 октября.

Отмечается, что артист скончался в результате продолжительной болезни. Ему было 83 года.

Арипов родился 27 августа 1935 года в Душанбе. Его мать Туфа Фазылова — народная артистка СССР, оперная певица и киноактриса.

В возрасте 21 года Арипов стал самым молодым заслуженным артистом в истории Таджикской ССР. Он сыграл в таких фильмах, как «Насреддин в Ходженте, или Очарованный принц», «Судьба поэта», «Сыну пора жениться» и «Знамя кузнеца».

Арипов окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени Островского и режиссерский факультет ВГИКа. Он дебютировал как режиссер с фильмом «Ниссо» в 1965 году. Помимо этого, артист снял трехсерийную художественную ленту «Гляди веселей» по мотивам романа Леонида Соловьева «Очарованный принц». В этой картине он также сыграл главную роль.

В 2008 году Арипов получил звание народного артиста Таджикистана.

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