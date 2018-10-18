Умер режиссер «Чегемского детектива» Александр Светлов

Фото: ГБУ ЦГМБ им. М. Светлова

Cоветский и российский режиссер Александр Светлов скончался в возрасте 79 лет. Об этом в четверг, 18 октября, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«На 80-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Александра Михайловича Светлова», — говорится в объявлении.

Причина смерти не раскрывается. Прощание с кинематографистом состоится в субботу, 20 октября в московском Доме кино.

Светлов окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1967 году. Он снял такие фильмы, как «Морские рассказы», «Стоянка — три часа», «Счет человеческий», «Формула света» и «Чегемский детектив». Кинематографист также принял участие в работе над лентой «Вечерний звон» вместе с режиссерами Владимиром Хотиненко и Владимиром Морозовым.

9 августа скончался актер и режиссер Дмитрий Брусникин, художественный руководитель московского театра «Практика». Ему было 60 лет.