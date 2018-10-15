Умер режиссер фильма «Из жизни начальника уголовного розыска»

Советский и российский режиссер, народный артист России Степан Пучинян скончался в возрасте 90 лет. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Причина смерти режиссера, а также дата и место прощания с ним пока не раскрываются.

Пучинян получил два высших образования во ВГИКе (режиссерское и экономическое) и снял такие фильмы, как «Повесть о чекисте», «День свадьбы придется уточнить», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Тайны мадам Вонг», «Гангстеры в океане» и «Золотая рыбка в городе N».

Звание народного артиста России кинематографист получил в 1997 году. Он был также награжден орденами Петра Великого II и I степени и орденом Почета.

9 августа скончался актер и режиссер Дмитрий Брусникин, художественный руководитель московского театра «Практика». Ему было 60 лет.