Умерла документалист Ирина Бессарабова

Режиссер документального кино и телевидения, поэт Ирина Бессарабова умерла в возрасте 57 лет. Об этом телеканалу «Культура» сообщил член Союза кинематографистов Сергей Мирошниченко.

«Мне позвонили близкие Ирины Юрьевны и сказали, что вчера ночью она скончалась», — заявил он.

Ирина Бессарабова поставила по своему сценарию художественный кинофильм «Пол-листа бумаги». Также она стала автором картин «Алые паруса Василия Ланового» и «Свобода по-русски».

9 августа в возрасте 60 лет умер театральный режиссер и актер кино Дмитрий Брусникин. Он был художественным руководителем московского театра «Практика».

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