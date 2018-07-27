Умер режиссер Игорь Беляев

Советский и российский режиссер-документалист Игорь Беляев скончался в возрасте 86 лет. Об этом ТАСС сообщили в дирекции Союза кинематографистов России.

Отмечается, что прощание с Беляевым состоится в московском Доме кино 28 июля. Дата и место похорон пока неизвестны.

Беляев родился в 1932 году. Окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова и режиссерские курсы Театрального училища имени Щукина. Он принял участие в создании более ста фильмов. В 1984 году режиссер был удостоен Государственной премии СССР за документальный телевизионный фильм «Егор Иванович» и работы из телецикла «Деревенские повести». В 1997-м Беляев получил почетное звание заслуженного деятеля искусств России.

5 июля умер французский режиссер-документалист Клод Ланцман, автор девятичасового фильма о зверствах нацистов в лагерях смерти. Ему было 92 года.