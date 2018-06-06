Совершивший суицид режиссер фильма о «киборгах» работал над новой лентой

За несколько дней до суицида украинский режиссер-документалист Леонид Кантер работал над сценарием нового фильма и собирался уехать во Францию. Об этом рассказали друзья кинематографиста. Светлана Лищинская, автор сценария новой ленты Кантера, заявила «Фактам и комментариям», что виделась с режиссером за день до смерти.

«У нас была рабочая встреча по сценарию, которая длилась около пяти часов. Леонид был полностью погружен в съемки и планы. У него было ровное настроение. Я лишь обратила внимание на его очень усталые глаза. Однако все шло по плану», — отметила она.

Лищинская добавила, что очередной проект Кантера носил название «Человек с табуретом»: «Леонид очень горел идеей снять кино о своем длительном путешествии к мысу Горн (крайняя южная точка архипелага Огненная Земля в Южной Америке — прим. «Ленты.ру»). Оно длилось больше года, было собрано много материала, и Леонид решил из этого создать картину».

«Честно, это все очень странно, ведь за два дня Леонид собирался ехать во Францию, даже написал об этом у себя в Facebook», — рассказал друг кинематографиста Мирослав Гай украинскому «24 каналу».

О самоубийстве 36-летнего Кантера стало известно 5 июня. Тело режиссера было обнаружено на основанном им арт-хуторе Обырок в Черниговской области. Рядом с ним нашли огнестрельное оружие.

Леонид Кантер — режиссер документального фильма 2015 года «Добровольцы Божьей четы» о боях за донецкий аэропорт. Бои шли в 2014-2015 годах. В итоге контроль над объектом получила самопровозглашенная Донецкая народная республика. Официальный Киев назвал солдат Вооруженных сил Украины, которые обороняли аэропорт, «киборгами».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!