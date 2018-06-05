Режиссер фильма о войне в Донбассе совершил самоубийство

Украинский режиссер-документалист Леонид Кантер скончался в Черниговской области в результате суицида. Об этом во вторник, 5 июня, сообщает портал «Факты и комментарии» со ссылкой на полицию.

Тело кинематографиста было обнаружено на основанном им арт-хуторе Обырок Бахмачского района Черниговской области. Рядом с Кантером нашли огнестрельное оружие.

Леониду Кантеру было 36 лет. Он выступил режиссером документального фильма «Добровольцы Божьей четы», вышедшего в 2015-м. Лента рассказывает о боях за донецкий аэропорт, которые шли в 2014-2015 годах.

В начале 2018 года вышел его последний фильм «Миф», посвященный оперному певцу Василию Слипаку, который погиб от выстрела снайпера в зоне боевых действий в Донбассе в июне 2016 года.