Умер актер Юрий Рашкин

Актер театра и режиссер документального кино Юрий Рашкин скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на странице «Современника» в Facebook во вторник, 29 мая.

«Вчера ушел из жизни дорогой для нашего театра человек — Юрий Леонидович Рашкин. Человек с нежным сердцем и острым чувством прекрасного. В театре "Современник" Юрий Рашкин служил с 1967 по 1973 годы», — говорится в посте.

Причина смерти, дата и место похорон пока не раскрываются.

Рашкин родился в 1945 году. Помимо «Современника», он работал в Театре комедии имени Николая Акимова. Также выступил режиссером документальных фильмов, посвященных, в частности, артистам Константину Райкину, Алле Ларионовой, Галине Волчек и Маргарите Володиной, балерине Нине Ананиашвили и режиссеру Олегу Ефремову. Рашкин также снимался в эпизодических ролях в таких кинолентах, как «О любви», «Мосты» и «Во весь голос».