Умерла создательница «Театра.doc» Елена Гремина

Режиссер и драматург Елена Гремина, одна из основателей «Театра.doc», скончалась в возрасте 61 года. Об этом в Facebook в среду, 16 мая, написала журналистка Зоя Светова.

По словам Световой, Гремина умерла в больнице.

Родственники драматурга заявили, что причиной смерти стала почечная и сердечная недостаточность.

Гремина родилась в Москве в 1956 году. В 2002-м она основала «Театр.doc» вместе с мужем Михаилом Угаровым, впоследствии ставшим художественным руководителем заведения, и драматургом Александром Родионовым. Гремина работала директором театра. В 2013 году она дебютировала как театральный режиссер с постановкой «150 причин не защищать Родину» по своей пьесе.

Помимо этого, драматург выступила одним из авторов сценария многосерийного фильма «Петербургские тайны» и сценаристом сериалов «Адъютанты любви», «Тридцатилетние» и «Любовь на районе».

Угаров скончался 2 апреля 2018 года. Ему было 62 года.