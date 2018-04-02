Умер Михаил Угаров

Художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров умер в возрасте 62 лет. Об этом в своем Facebook сообщила режиссер Марина Разбежкина.

«Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно», — написала она.

На странице Театра.doc в Facebook также сообщается о смерти худрука.

Газета «КоммерсантЪ» выяснила, что Угаров скончался от сердечного приступа.

Михаил Угаров — российский драматург, режиссер театра и кино. Его спектакль «Облом off» получил в 2013 году приз зрительских симпатий фестиваля «Золотая маска». Спектакль «Жизнь удалась» (2010) был отмечен специальным призом жюри «Золотой Маски».

«Театр.doc» известен своими постановками на актуальные социально-политические темы. В 2014 году театр был вынужден переехать из дома в Трехпрудном переулке, где размещался со дня своего основания в 2002 году: московские власти решили разорвать договор аренды.

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