Умерла актриса «Современника» Мария Шверубович

В Москве скончалась актриса театра «Современник» Мария Шверубович. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на дочь артистки Ольгу Любимову.

Шверубович было 68 лет. Причины смерти не уточняются.

Мария Шверубович — внучка актера Василия Качалова и жена театроведа, педагога, ректора Высшего театрального училища имени Щепкина Бориса Любимова.

В ее репертуаре такие спектакли, как «Двенадцатая ночь», «Погода на завтра», «С любимыми не расставайтесь», «Обратная связь», «Не стреляйте в белых лебедей», «Эшелон» и «Вечно живые».