Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

Ведущая актриса Московского театра «Школа современной пьесы» Анжелика Волчкова ушла из жизни в возрасте 48 лет. Об этом в воскресенье, 8 апреля, сообщается на сайте театра.

Она скончалась в Пасхальную ночь после тяжелой болезни, уточнили ТАСС в пресс-службе театра.

Прощание с Анжеликой Волчковой состоится 10 апреля в театре «Школа современной пьесы». По решению родственников она будет похоронена у себя на родине в Пензе.

Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. Окончила Саратовскую государственную консерваторию и ВГИК имени Сергея Герасимова (мастерская Марлена Хуциева и Иосифа Райхельгауза). С 1995 года была актрисой московского театра «Школа современной пьесы» под руководством Иосифа Райхельгауза. Удостоена звания заслуженной артистки России.

Анжелика Волчкова также снималась в известных сериалах: «Возвращение Мухтара», «Громовы», «Любить нельзя забыть», «Лондоград».

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