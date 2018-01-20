Умерла актриса из «Основного инстинкта»

В США в возрасте 93 лет скончалась актриса Дороти Мэлоун, получившая «Оскар» в 1957 году. Смерть наступила по естественным причинам, сообщает Associated Press со ссылкой на дочь актрисы.

Мэлоун умерла в своем родном городе Даллас, не дожив всего несколько дней до 94-летия. Соболезнования в связи с ее смертью принесла актриса Миа Фэрроу, с которой Мэлоун сыграла в мыльной опере 1960-х «Пейтон Плейс».

За свою карьеру актриса снималась в картинах с такими звездами, как Хамфри Богарт и Лорен Бэколл («Глубокий сон», 1946), Рок Хадсон («Слова, написанные на ветру», 1956), а также Рональд Рейган — в будущем 40-й президент США, а тогда известный актер. Вместе они снялись в картине «Закон и порядок» в 1953 году.

За роль в картине «Слова, написанные на ветру» Дороти Мэлоун была удостоена премии Американской киноакадемии за лучшую женскую роль второго плана в 1957 году. Однако наибольшую популярность актриса завоевала ролью Констанс Маккинзи в «Пейтон Плейс». Последней работой Мэлоун стала картина «Основной инстинкт», где она снялась с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун.

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