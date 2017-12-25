Умерла актриса «Звуков музыки»

В канадском городе Франкфорд, провинция Онтарио, скончалась актриса Хезер Мензес. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает Variety.

Актрисе было 68 лет. По словам ее сына Райана Ерича, его матери недавно диагностировали рак.

«Она была актрисой, балериной и любимой женщиной, которая жила полной жизнью. Она не мучалась, но около четырех недель после того, как у нее нашли рак мозга в терминальной стадии, она испустила последний вздох на этой Земле», — рассказал он.

Хезер Мензес умерла в кругу семьи в канун Рождества.

Мензес наиболее известна по роли Луизы фон Трапп в фильме-мюзикле 1965 года «Звуки музыки». Картина завоевала пять премий «Оскар».