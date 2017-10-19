Культура
 

Актриса Даниэль Дарье умерла в возрасте 100 лет

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Даниэль Дарье
Даниэль Дарье

Французская актриса Даниэль Дарье скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщает Huffington Post France в четверг, 19 октября.

Артистка умерла в своем доме на юге Франции. Ее друг Жак Женврен отметил, что состояние Дарье недавно ухудшилось после того, как она упала.

Даниэль Дарье дебютировала в кино в 14 лет, сыграв в музыкальном фильме «Бал». Актриса известна по таким лентам, как «8 женщин», «Мадам де…», «Майерлинг», «Красное и черное» и «Прекрасные создания», а также по сериалу «Опасные связи». За свою карьеру она снялась более чем в 140 картинах.

В 2002-м артистка получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за роль в «8 женщинах». Благодаря этому же фильму Европейская киноакадемия признала ее лучшей актрисой.

Дарье также занималась музыкальной карьерой — она выпустила 20 альбомов.

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