Умер сыгравший в «Парнях из Трейлер Парка» Джон Дансуорт

Канадский актер Джон Дансуорт скончался в возрасте 71 года. Сообщение о смерти артиста появилось в его Twitter-аккаунте во вторник, 17 октября.

«Джон ушел от нас мирно после непродолжительной болезни», — говорится в объявлении.

Дансуорт наиболее известен по роли бывшего полицейского, смотрителя парка Джима Лаи в псевдодокументальном сериале «Парни из Трейлер Парка», а также полнометражных фильмах по мотивам комедии. Он также сыграл в таких лентах, как «Корабельные новости», «Засада», «Любит / Не любит» и сериале «Тайны Хейвена».

Оригинальная комедия «Парни из Трейлер Парка» выходила с 2001-го по 2008 год на канале Showcase. В 2014-м Netflix выпустил перезапуск сериала, в котором также снялся Дансуорт.