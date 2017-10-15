Умер актер Дмитрий Марьянов

Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, артист почувствовал себя плохо и потерял сознание, когда возвращался в Москву с дачи на автомобиле. Друзья, находившиеся с ним в машине, остановились на посту ГИБДД и в сопровождении полиции поехали в больницу города Лобня. Прибыв на место, они передали пациента врачам, которые зафиксировали смерть в 19:30.

Собеседник «Ленты.ру» уточняет, что, по предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Криминальная версия гибели пока исключается.

С 1994 года актер работал в театре «Ленком», где играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Бременские музыканты», «Поминальная молитва» и других. Также Марьянов известен более чем полусотней ролей в кино, где он начал карьеру в 1986 году.