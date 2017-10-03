Заслуженный артист России отметил день рождения и умер

Заслуженный артист России Виктор Савченков умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщается на сайте Красноярского музыкального театра.

Актер скоропостижно скончался на следующий день после своего дня рождения.

«Гражданская панихида состоится 4 октября 2017 года в Красноярском музыкальном театре в 11:00, вынос тела в 12:00», — говорится в сообщении.

Савченков работал в учреждении с 1985 года. «Вся жизнь Виктора Семеновича была связана с музыкальным искусством, он обладал уникальным сочетанием природной одаренности и классического образования, позволявшим блистать на красноярских сценах», — заявили в театре.

Савченков также играл в Красноярском театре оперы и балета, где он дебютировал в 1977 году в роли Евгения Онегина.