Умер основатель севастопольского театра танца Вадим Елизаров

В Крыму скончался основатель и художественный руководитель Севастопольского академического театра танца Вадим Елизаров. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщается на сайте учреждения.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой для каждого из нас утратой. Память об удивительном человеке, непревзойденном, выдающемся мастере навсегда останется в наших сердцах», — говорится в пресс-релизе.

Елизарову было 67 лет. Артист умер на банкете в честь 85-летия театра имени Лавренева.

Прощание состоится 31 мая в Севастопольском академическом театра танца.

Елизаров — заслуженный деятель искусств Крыма, лауреат Госпремии Крыма, заслуженный работник культуры Украины, народный артист Украины.

