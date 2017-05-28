Старейшая актриса России Варвара Шурховецкая умерла в возрасте 103 лет

Старейшая актриса России Варвара Шурховецкая умерла в Ростове-на-Дону в возрасте 103 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на местное отделение Союза театральных деятелей.

Варвара Ивановна Шурховецкая родилась 17 декабря 1913 года в Пятигорске. Ее актерская карьера началась в 1930-х годах. В годы Великой Отечественной войны она выступала перед солдатами в составе фронтовых бригад, была награждена медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Актриса пользовалась головокружительным успехом среди военной публики. Маршал Федор Толбухин, посетивший спектакль "Надежда Дурова", где Шурховецкая играла главную роль, воскликнул: «Вот бы мне такого лихого гусара!».

С 1948 по 1957 годы актриса работала в Ростовском театре комедии, затем перешла в Ростовский академический театр драмы имени М. Горького. Шурховецкая вышла на пенсию в 1968 году.

По словам ее близких, Варвара Ивановна была неисправимым оптимистом и обладала прекрасным чувством юмора. На вопрос: «В чем секрет вашего долголетия?» она неизменно отвечала: «В ожидании лучших времен!».

Прощание состоится 29 мая в ее квартире.

