Умер актер Илья Володарский

В Саратове скончался заслуженный артист России Илья Володарский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного министерства культуры.

«Илья Володарский скоропостижно скончался [в воскресенье] во время прогулки», — заявил собеседник агентства.

Точная причина смерти пока не установлена, однако в ведомстве полагают, что актер умер от сердечного приступа.

Володарскому был 51 год.

Организацией прощания займутся сотрудники Саратовского театра юного зрителя. Дата и время панихиды не уточняется.

Илья Володарский с 1985 года служил в Саратовском ТЮЗе. В репертуаре актера было около 60 ролей в классических и современных спектаклях. В 2013 году стал заместителем директора учреждения.