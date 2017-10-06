Умер заслуженный деятель искусств России Вячеслав Кокорин

Российский театральный режиссер и актер Вячеслав Кокорин скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает портал «Театрал».

Кокорин умер после продолжительной болезни. Чем именно болел режиссер, не уточняется.

Время и место церемонии прощания будут объявлены позже.

Вячеслав Кокорин возглавлял Нижегородский государственный театр юного зрителя с 2006 года. До этого он был художественным руководителем Екатеринбургского ТЮЗа и главным режиссером Иркутского областного театра юного зрителя имени А. Вампилова.

В репертуаре артиста такие постановки, как «Гори, гори, моя звезда», «Предместье», «Шантеклер», «Очень простая история», «Снежная Королева», «Изображая жертву» и «Бременские музыканты».

В 2006 году Кокорин был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России».