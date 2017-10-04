Сибирский пианист сыграл джазовую фантазию «Это все Россия» и умер

Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время выступления в Иркутске. Об этом в среду, 4 октября, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

«Пианист Клейн скончался во время концерта в органном зале прямо за роялем, исполняя свое собственное сочинение — джазовую фантазию "Это все Россия", в которую входят фрагменты нескольких известных песен. Он стал играть "Лебединую верность" и внезапно упал», — рассказала агентству художественный руководитель Иркутской областной филармонии Марина Токарская. Она отметила, что из-за произошедшего публика была в ужасном состоянии.

Композитору было 72 года. Причина смерти устанавливается. По словам Токарской, музыкант не жаловался на здоровье и не страдал тяжелыми болезнями.

Михаил Клейн окончил Иркутское училище искусств и Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Он работал солистом Иркутской областной филармонии с 1972 года.