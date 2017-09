Умер страдавший БАС американский музыкант Джош Шварц

Американский гитарист и автор песен Джош Шварц скончался в возрасте 45 лет. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает Pitchfork.

Смерть музыканта подтвердил его друг и коллега Брент Радемакер. Он рассказал, что Шварц долгое время боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Такой диагноз ему поставили в 2011 году. Родственники артиста объявили сбор средств на лечение с помощью стволовых клеток. По словам Радемакера, последние несколько лет Шварц был парализован и мог общаться только глазами.

Джош Шварц был участником таких коллективов, как Beachwood Sparks и Further. Он также принимал участие в записи альбомов исполнителей Flight of the Conchords, Лу Барлоу и Тифт Мерритт.

В 2010 году музыкант выпустил сольную пластинку, Painted Hills.