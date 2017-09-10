В авиакатастрофе разбился американский музыкант Трой Джентри

Певец Трой Джентри, представлявший группу исполнителей кантри-музыки Montgomery Gentry, погиб при падении вертолета в Нью-Джерси в пятницу, 8 сентября. Об этом сообщает Reuters. Музыканту было 50 лет.

Джентри должен был выступить вместе со своим коллегой Эдди Монтгомери в пятницу вечером в Медфорде. Самого Монтгомери в разбившемся вертолете не было.

Группа из штата Кентукки Montgomery Gentry сформировалась в 1999 году и получила известность исполнением таких хитов, как She Can not Change Me и If You Ever Stop Loving Me, ею выпущено восемь студийных альбомов.

Группа завоевывала награды от Академии кантри-музыки и Ассоциации кантри-музыки, а также была введена в состав Grand Ole Opry в Нэшвилле и Зал славы музыки Кентукки.

В 2015 году Montgomery Gentry выпустила свой последний альбом People Like Us.

В тот же день, 8 сентября, на 79-м году жизни умер известный исполнитель кантри-музыки Дон Уильямс.