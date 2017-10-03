Умер музыкант Том Петти

В США на 67-м году жизни скончался рок-музыкант Том Петти. Об этом во вторник, 3 октября, со ссылкой на менеджера Петти сообщает Reuters.

Семья музыканта, как утверждается, уже подтвердила эту информацию. Музыканта обнаружили в его доме в калифорнийском городе Малибу. У него была констатирована остановка сердца.

Вечером в понедельник о смерти певца сообщил телеканал CBS News. Позже портал TMZ опроверг эту информацию, но указал, что музыкант находится в критическом состоянии.

Том Петти и его группа The Heartbreakers стали известны в 1970-е годы. В 2002 году группа попала в зал славы рок-н-ролла. Также музыканту удалось добиться успеха и в сольной карьере. Всего же в его дискографию входит три сольных альбома и 13 альбомов в составе The Heartbreakers.