Культура
 

Стали известны подробности смерти актера Марьянова

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Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов

Умирающего российского актера Дмитрия Марьянова друзья решили самостоятельно доставить в больницу из-за тяжелой дорожной обстановки на шоссе. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Марьянов умер в возрасте 47 лет по пути в больницу подмосковного города Лобня. Сообщалось, что артист почувствовал себя плохо и потерял сознание, когда возвращался в Москву с дачи на автомобиле. Друзья, находившиеся с ним в машине, остановились на посту ГИБДД и в сопровождении полиции поехали в больницу.

Причиной смерти актера, предположительно, стала тромбоэмболия. При осмотре тела внешних признаков насильственной смерти выявлено не было.

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