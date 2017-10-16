Умер мудрец из «Игры престолов» Рой Дотрис

В Лондоне скончался британский актер Рой Дотрис. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает The Independent.

Актер умер у себя дома в окружении семьи: трех дочерей, правнуков и праправнука. Ему было 94 года.

Дотрис наиболее известен по роли мудреца Галлина в сериале «Игра престолов». Он также сыграл Леопольда Моцарта в оскароносной драме Милоша Формана «Амадей» в 1984 году.

В фильмографии актера около 100 проектов, в том числе картины «Корсиканские братья», «Байки из склепа», «Коммандо из пригорода», «Алая буква», «Праздные люди», «Сказки стриптиз-клуба» и «Хороший полицейский».

На телевидении Рой Дотрис исполнил роли в сериалах «Шака, король зулусов», «Красавица и чудовище», «Вавилон-5», «Скользящие», «Мистер и миссис Смит» и «Застава фехтовальщиков».

Рой Дотрис был удостоен премии «Тони» за участие в бродвейской постановке «Луна для пасынков».