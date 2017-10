Пионер грайма Мейджор Эйс умер от рака мозга

В Великобритании скончался один из родоначальников жанра грайм Люк Монеро, более известный как Мейджор Эйс (Major Ace). Об этом в Instagram сообщил его младший брат Касс.

«Он страдал от опухоли головного мозга последние три года. Мы с мамой ухаживали за ним каждый день, это было нам в удовольствие. Какой он был личностью и душой!» — написал он.

Касс также попросил всех, кто знал его брата, поделиться печальными новостями. «Я так горжусь моим большим бро, он столького добился за короткую жизнь», — добавил он.

A post shared by Cass superstar (@cass_superstar) on Oct 8, 2017 at 12:19pm PDT

Мейджор Эйс был основателем группы Pay As U Go Cartel, где начинали карьеру такие артисты, как Wiley, Riko Dan, Gods Gift и Flowdan. Среди наиболее известных хитов Монеро — Know We и Champagne Dance.

Грайм — музыкальный жанр, возникший в восточном Лондоне в начале 2000-х годов. Сочетает в себе признаки хип-хопа и гэриджа.