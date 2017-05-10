Умер основатель жанра «дрим-хаус» диджей Роберт Майлз

Итальянский и швейцарский диджей и композитор Роберт Майлз скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщает The Sun в среду, 10 мая.

Причина смерти не раскрывается.

Майлз получил всемирную известность после выхода его композиции Children в 1995 году. Трек разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров. В 1996-м музыкант выпустил песню Fable, возглавившую хит-парады в Австралии, США и странах Европы. Синглы вошли в дебютную пластинку диджея Dreamland (1996).

Композитор записал шесть студийных альбомов. Релиз его последней пластинки под названием Th1rt3en состоялся в 2011 году.

Роберт Майлз стал одним из основателей жанра «дрим-хаус» или «дрим-транс», главной особенностью которого является легкий бит и мягкая мелодия, исполняющаяся преимущественно на фортепиано.