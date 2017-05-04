Умер немецкий неоэкспрессионист А. Р. Пенк

Немецкий художник, график и скульптор А. Р. Пенк (настоящее имя Ральф Винклер) скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Художник скончался в Цюрихе после продолжительной болезни.

Пенк родился в Дрездене в октябре 1939 года. После Второй мировой войны и разделения Германии он являлся гражданином Германской Демократической Республики (ГДР, существовала с 1949 по 1990 год). Министерство государственной безопасности страны считало художника диссидентом и неоднократно конфисковало его произведения.

В 1980-м Пенк эмигрировал в Федеративную Республику Германия (ФРГ) и после этого получил признание в странах Западной Европы. Его творчество характеризовались примитивным стилем изображения людей и животных.

Частыми темами работ Пенка были свобода слова и разделение Германии. В середине 1980-х художник стал одним из участников неоэкспрессионистского движения «Новые дикие». Его представители ставили перед собой задачу обновить художественное видение публики, зачастую через эстетический шок.