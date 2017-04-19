Культура
 

Умер художник «черного концептуализма» Баркли Хендрикс

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Баркли Хендрикс
Баркли Хендрикс

В США скончался афроамериканский художник Барли Хендрикс. О его смерти сообщили в нью-йоркской галерее Jack Shainman, где были представлены работы живописца, пишет портал Artnet.

«Он был ситуативным художником, документировавшим окружающий его мир в ярких и детализированных картинах, которые запечатлевают неповторимые особенности субъекта», — заявили в музее.

16 апреля Хендриксу исполнилось 72 года. Он скончался утром 18 апреля, причина смерти не называется.

Хендрикс делал работы в различных жанрах, в том числе его относят к направлению «черного концептуализма». Свои ранние произведения он описывал как «вдохновленные геометрией баскетбольные изображения».

Художник наиболее известен красочными полотнами, на которых изображена жизнь и культура чернокожих людей. С 1960-х годов он рисовал портреты афроамериканцев в натуральную величину.

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