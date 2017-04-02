Скончался один из представителей поп-арта Джеймс Розенквист

В Нью-Йорке скончался один из самых известных представителей поп-арта американский художник Джеймс Розенквист. Об этом газете The New York Times сообщила его супруга Мими Томпсон.

По ее словам, Розенквист умер в своем доме после продолжительной болезни на 84-м году жизни.

Джеймс Альберт Розенквист родился 29 ноября 1933 года в Гранд-Форкс, штат Северная Каролина, в семье авиамеханика и художницы. В детстве он жил в разных городах штатов Миннесота и Огайо, пока родители не обосновались в Миннеаполисе в 1944 году.

Когда Розенквист обучался в средней школе, он выиграл стипендию для обучения Миннеаполисском институте искусств. С 1952 по 1954 годы он изучал живопись в Университете Миннесоты.

В начале карьеры художник занимался рекламной живописью, создавая плакаты для фильмов, спиртных и безалкогольных напитков. На основе рекламных плакатов он начал создавать крупноформатные полотна в стиле поп-арт. В 1965 году он выставил свою работу «F-111» на своей первой выставке в галерее Лео Кастелли.

Розенквист разработал свой оригинальный стиль в 1960-х годах . Оставаясь в основном художником-иллюстратором, он, к примеру, иногда прикреплял к своим работам трехмерные предметы. Некоторым из его картин была присуща «футуристическая, калейдоскопическая абстракция», отмечает издание.

Многие работы Розенквиста демонстрировались в рамках персональных выставок в престижных музеях Европы и Америки.

Первый брак Розенквиста, с Мэри Лу Адамс, закончился разводом. У него остался сын Джон, от первого брака, дочь Лили от второго брака, и внук Оскар.