Умер создатель художественного направления оп-арт

В США скончался американский художник, уроженец Польши Джулиан Станчак. Об этом в среду, 29 марта, сообщает портал Artnet.

Художник умер в возрасте 88 лет в своем доме в Севен Хилс, штат Огайо. Причина смерти не уточняется.

Станчак считается создателем художественного направления оп-арт. Именно в честь его выставки Optical Paintings в 1964 году жанр получил свое название.

Работы художника находятся в коллекциях таких учреждений, как Нью-Йоркский музей современного искусства, Метрополитен-музей и Музей современного искусства Сан-Франциско.

Оп-арт — художественное течение второй половины XX века, основанное на оптических иллюзиях. Считается подвидом абстракционизма. Наиболее известные представители движения — Бриджит Райли, Мауриц Корнелис Эшер и Виктор Вазарели.