Умер «лучший колорист своего поколения» Говард Ходжкин

В Лондоне скончался британский современный художник Говард Ходжкин (Howard Hodgkin). Об этом в четверг, 9 марта, сообщает The Guardian.

Ходжкину было 84 года. Он умер в больнице. Причина смерти не сообщается.

Особенностью работ художника было использование ярких красок, необычных форм. Его работы выделялись экспрессивностью. Ходжкин называл себя «фигуративным изобразителем эмоциональных ситуаций».

«Говард Ходжкин был одним из величайших художников и колористов своего поколения», — отметил директор галереи Тейт Николас Серота (Nicholas Serota).

Ходжкин представлял Великобританию на Венецианской биеннале в 1984 году. Он также является лауреатом премии Тернера.