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15:14, 15 июля 2026Экономика

Жители российского региона начали добираться на работу на лодках из-за паводка

Жители поселка в Свердловской области начали плавать на работу на лодках из-за паводка
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

Жители нескольких поселков в Свердловской области столкнулись с проблемами из-за паводков. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В селах Зайково, Скородумское и Килачевское жителям приходится плавать на работу на лодках и готовить еду на кострах. Известно, что жителей затопленных домов вместе с вещами вывозят на тракторах. В походных условиях остаются жители, которых пока не эвакуировали.

Всего из-за паводка в округе подтопило 194 дома, большая часть из них находится в Ирбите. Местные жители пожаловались на отсутствие света и воды.

Ранее сообщалось, что из-за паводков отдыхающих из подтопленного санатория «Обуховский» в Камышловском районе Свердловской области эвакуировали в ковше трактора.

В ряде районов Свердловской области выпало почти две месячные нормы осадков, из берегов вышли сразу несколько крупных рек. Паводок оказался самым масштабным с 2020 года.

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