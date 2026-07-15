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Бывший СССР
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15:12, 15 июля 2026Бывший СССР

Торговое судно с азербайджанцами попало под удар беспилотника у Одессы

МИД Азербайджана: Торговое судно с азербайджанцами попало под удар беспилотника у Одессы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Торговое судно с азербайджанцами на борту попало под удар беспилотника у берегов Одессы на Украине. Об этом сообщил МИД Азербайджана в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«14 июля около 15:15 по местному времени гражданское торговое судно Atlas Bay, принадлежащее турецкой компании Ocean Maritime, было атаковано беспилотником у берегов Одессы», — говорится в заявлении.

Как рассказали в дипломатическом ведомстве, 11 членов экипажа корабля, включая капитана, являются гражданами Азербайджана.

Позже МИД закавказской республики также призвал граждан воздерживаться от поездок в районы боевых действий и нестабильной обстановки в сфере безопасности. В сообщении, в частности, отметили напряженную обстановку в акватории Черного моря и угрозы для гражданского судоходства в регионе.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли серию ударов по портам и судам, работающим в интересах ВСУ. В частности, ударные беспилотники поразили еще три сухогруза на рейде порта Одесса.

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