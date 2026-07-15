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15:11, 15 июля 2026Экономика

Акции «Газпрома» упали до минимума за 17 лет

Акции «Газпрома» упали ниже 90 рублей впервые с ноября 2008 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В ходе торгов в среду, 15 июля, акции «Газпрома» на Мосбирже опустились ниже 90 рублей, на минимуме они доходили до 89,52 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В последний раз на таком уровне котировки крупнейшей российской компании нефтегазовой отрасли находились в период мирового финансового кризиса в ноябре 2008 года, то есть почти 17 лет назад. С начала текущего года акции подешевели более чем на 30 рублей.

Основной причиной очередного падения стала статья в The Wall Street Journal, где были названы условия китайской стороны для согласия на строительство газопровода «Сила Сибири-2».

Источники издания утверждают, что во время визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Пекин в мае этого года китайские переговорщики назвали окончательным требование продажи газа по внутрироссийским ценам и попросили не возвращаться к вопросу, пока оно не будет принято.

Между тем в России стоимость газа субсидируется за счет доходов от его экспорта, то есть поставки в Китай стали бы заранее убыточными, что неприемлемо для Москвы. Потенциальный новый контракт с Китаем в последние годы служил основным драйвером для роста или минимизации падения акций «Газпрома».

Российские чиновники утверждают, что переговоры по «Силе Сибири-2» продолжаются, однако не называют возможных сроков их завершения. Между тем Китай в последние годы на всех уровнях игнорирует вопрос. Кроме того, тема маршрута не поднимается в совместных двухсторонних документах.

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