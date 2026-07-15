VDMA: Германия должна ввести пошлины против промышленных компаний Китая

Власти Германии должны прибегнуть к компенсационным пошлинам в отношении китайских промышленных компаний. С таким призывом, как сообщил Der Spiegel, выступил Союз машиностроителей ФРГ (VDMA).

Как заявил президент этой организации Бертрам Кавлат, немецкая промышленность нуждается в защите от недобросовестной конкуренции со стороны КНР, факты которой теперь удалось всесторонне задокументировать. По его словам, недопустимо становиться пешками в игре субсидий, демпинга и валютных манипуляций. Именно поэтому настал момент для введения компенсационных пошлин, например в отношении китайской строительной техники.

Как заявил эксперт VDMA по внешней торговле Оливер Рихтберг, в этом вопросе Европейский союз должен возложить бремя доказывания на китайские компании. Иными словами, именно последние должны обосновывать, что не получают от своего государства несправедливых преимуществ. Кроме того, VDMA призывает усилить контроль за рынком, так как китайские компании неоднократно экспортировали в Европу оборудование, не соответствующее нормам ЕС.

По данным Bloomberg, в июне профицит торгового баланса Китая с Европейским союзом вырос на 27 процентов, добравшись до нового максимума в 32,9 миллиарда долларов. Профицит с Германией увеличился более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.