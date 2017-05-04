Один из старейших актеров мира Лукас Амманн умер в Германии

Швейцарский и немецкий актер Лукас Амманн скончался на 105-м году жизни в Германии. О смерти артиста сообщила его знакомая Анна Мария фон Кинлин, пишет издание Bild.

Амманн скончался у себя дома в Мюнхене. По словам фон Кинлин, за несколько дней до смерти актер перенес операцию на желчном пузыре. Она отметила, что он шел на поправку.

Амманн родился в швейцарском городе Базель 29 сентября 1912 года. Он исполнил главную роль в сериале «Граф Йостер имеет честь», который выходил с 1967 по 1977 год. Он сыграл аристократа-детектива, который расследует преступления в качестве хобби. Сериал принес Амману популярность в Германии и Франции.

Артист также снимался в таких фильмах, как «Дни ярости», «Ночь, когда приходил дьявол» и «Милый друг».