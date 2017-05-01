Культура
 

Умер классик советской детской литературы Анатолий Алексин

Перейти в «Мою Ленту»
Анатолий Алексин
Анатолий Алексин

Классик советской детской литературы Анатолий Алексин скончался в понедельник, 1 мая, в Люксембурге на 93-м году жизни. Об этом сообщил в своем Facebook журналист Дмитрий Лиханов.

Анатолий Алексин (Гоберман) родился в 1924 году в Москве. В 1950-м он окончил Московский институт востоковедения, работал в различных периодических изданиях.

Алексин написал несколько десятков повестей, романов, рассказов, адресованных детской и юношеской читательской аудитории. По его сценариям снят ряд кинофильмов.

В 1993 году писатель эмигрировал в Израиль, с 2011 года жил в Люксембурге.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Умер писатель Фазиль Искандер
Умер писатель Валентин Распутин
Московскую книжную выставку посетят 300 тысяч гостей
Последние новости
Белый дом назвал условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Британские и украинские военные выполнят наблюдательный полет над Россией
Итальянского велогонщика дисквалифицировали за расизм
Умер классик советской детской литературы Анатолий Алексин
Дутерте после приглашения Трампа напомнил о грядущем визите в Россию
Минобороны показало кота-участника похода российских кораблей к Сирии
Путин перевел пенсионеров и бюджетников на карты «Мир»
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
11:28 30 апреля 2017

Расти, балет, большой и маленький

Dance Open в финале собрал звезд и тех, кто только собирается ими стать
18:47 30 апреля 2017

На Украине умер поэт Борис Олейник

19:22 1 мая 2017

Вэл Килмер подтвердил слухи о борьбе с раком горла

16:40 1 мая 2017

Эминем подал в суд на новозеландских политиков

Культура
 — 
00:08 24 апреля 2017

Голосуйте за лидера!

Когда предвыборная кампания важнее умирающей дочери
13:28 28 апреля 2017

Советский карманник Золоторучка выпустит второй том словаря воровского жаргона

09:26 30 апреля 2017

Оливер Стоун рассказал о своем фильме про Путина

14:27 27 апреля 2017

Умер художник Александр Шуриц

Культура
 — 
00:22 1 мая 2017

«Мне казалось, что я совсем взрослая женщина»

Вышел «Тайный дневник Лоры Палмер»
13:44 30 апреля 2017

Организаторы «Евровидения-2017» продали сотни билетов на несуществующие места

23:44 28 апреля 2017

В Центре Рерихов полиция провела обыск и изъятие картин

20:25 28 апреля 2017

Шнуров в новом стишке высмеял президентские выборы во Франции

Россия
Отведай плацебо
«Монстрация»: самое абсурдное первомайское мероприятие в фотогалерее «Ленты.ру»
Поднять бойцов
Репортаж из смоленских лесов, где более шестисот поисковиков несут Вахту памяти
Сережа ТуркинРазный мальчик
Сергей Мостовщиков о двух сущностях одного маленького человека
Путин запретил брань и цифры в детских именах
Стали известны подробности обустройства заменяющих пятиэтажки московских домов
Житель Москвы выпал из окна, задел ребенка и погиб
Путин уволил замглавы МЧС и несколько генералов из силовых ведомств
Все материалы
Мир
Неудачное начало
Чем запомнятся первые 100 дней правления Дональда Трампа
Федор Лукьянов : Инструментальная Россия
Визит Меркель в Москву: контекст и темы для переговоров
Как живется Микки-Маусу в КНДР
Что представляет собой поп-культура Северной Кореи
Белый дом назвал условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Названа дата встречи Трампа и Аббаса в Белом доме
Каждое третье убийство
Центральную и Южную Америку захлестнула волна насильственных преступлений
«В отношениях с Китаем и Россией Трамп готов рискнуть»
Политолог из КНР о ситуации внутри страны и взаимодействии с соседями
Все материалы
Бывший СССР
Борис СтеклярОбыкновенный фашизм
Зачем Киев возбудил против ветерана войны дело за убийство оуновца 65 лет назад
Педро АграмунтВот — новый переворот
Как Киев собрался снять с должности главу Парламентской ассамблеи Совета Европы
Петр ПорошенкоНе валяй дурака, Америка!
Почему США сокращают финансовую помощь Украине
Певицу обругали за «голый» наряд на детском турнире по борьбе на Украине
Савченко отказалась поздравлять украинцев с майскими праздниками
Гройсман назвал размер средней зарплаты на Украине
Киев нашел украинский Крым на Booking.com
Все материалы
Финансы
Кто пойдет на балл
Как именно правительство отбирает пенсии у россиян
Дмитрий Потапенко: «Большая часть россиян получает треть зарплаты»
О скрытой безработице и доходах населения
Алексей Иванович ПутиловКошелек контрреволюции
Как враг пролетариата попытался спасти Россию от большевиков
Президент Венесуэлы поднял минимальную зарплату на 60 процентов
Путин перевел пенсионеров и бюджетников на карты «Мир»
Япония заявила о желании нарастить закупки нефти и газа у России
Турция задумалась об отказе от доллара в расчетах с Индией
Все материалы
Бизнес
Маевки сменили на грядки
Как пролетарии ковали 8-часовой рабочий день для будущих поколений
Шамалов может покинуть рейтинг 200 богатейших россиян по версии Forbes
Минздраву и Минпромторгу поручили найти способы снизить цены на презервативы
Ткачев пообещал накормить мир российской органикой
«Нордавиа» заявила о попытке рейдерского захвата компании
Депутаты предложили превратить Крым в офшор
Новобранцы золотого списка
Список богатейших россиян по версии Forbes пополнился 13 новичками
Все материалы
Силовые структуры
Китайский авианосец
Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
Российский разведывательный корабль «Лиман»Тоголезский скотовоз и секреты Родины
Что известно об аварии на входе в Босфор
Денис СугробовБескорыстный мотив
Что известно о самом загадочном уголовном процессе — деле генерала Сугробова
Япония впервые задействует свой крупнейший военный корабль
Британские и украинские военные выполнят наблюдательный полет над Россией
Военные с 201-й базы отремонтируют танк «Иосиф Сталин»
Минобороны показало кота-участника похода российских кораблей к Сирии
Все материалы
Наука и техника
Ватные капли
Зарождение жизни объяснили без участия бога
И в продакшн
Каким вышло продолжение легендарной серии квестов «Сибирь»
Ракета-носитель «Союз-2.1а» в монтажно-испытательном корпусе на территории технического комплекса космодрома ВосточныйВсем спасибо, все свободны
Почему космодром Восточный оказался не нужен России
Инженеры испытали ракетный двигатель из пластика
Ракета Falcon 9 со спутником-разведчиком стартовала с мыса Канаверал
Российский фильм про Антарктиду получил Гран-при фестиваля научного кино в Чехии
Waaagh!
Реки крови и бесконечная война: рецензия на Warhammer 40,000: Dawn of War III
Все материалы
Спорт
Владимир КличкоНездоровый риск
Что ждет Владимира Кличко после поражения от Энтони Джошуа
Владимир Кличко и Энтони ДжошуаВ завтрашний день
Как Владимир Кличко проиграл нокаутом молодому Энтони Джошуа
СМИ сообщили о миллиардных тратах хоккейного ЦСКА на новичков
Итальянского велогонщика дисквалифицировали за расизм
«Анжи» отстоял ничью в матче с «Краснодаром»
Шарапова вернулась в рейтинг WTA и заняла в нем 262-е место
Букмекеры перестали принимать ставки на победу «Спартака» в чемпионате России
Все материалы
Культура
Пугливая Калифорния
Как правильно использовать способность тела к импровизации и игре
Расти, балет, большой и маленький
Dance Open в финале собрал звезд и тех, кто только собирается ими стать
«Мне казалось, что я совсем взрослая женщина»
Вышел «Тайный дневник Лоры Палмер»
Умер классик советской детской литературы Анатолий Алексин
Вэл Килмер подтвердил слухи о борьбе с раком горла
Эминем подал в суд на новозеландских политиков
Филипп Киркоров«Артист с головы до пят»
Почему люди любят Филиппа Киркорова
Все материалы
Интернет и СМИ
Он вам не плейбой
Кокаин, покер и папины миллионы — тайная империя короля Instagram Дэна Билзеряна
Не брат ты мне...
Как популярные интернет-сервисы унижают чернокожих и азиатов
«Скотина тупая! Я тебя больше не знаю»
Как на радио швыряются стаканами и обмениваются оскорблениями
В Белом доме рассказали о планах ужесточить наказание за клевету в СМИ
Twitter запустит новостной телеканал с круглосуточным вещанием
МИД отреагировал на публикацию The Sun о «расизме в России»
Репортер РЕН ТВ пробежался с угрюмым Улюкаевым
Все материалы
Ценности
«У нас работает программа: купи велосипед, посади два дерева»
Российский предприниматель Артем Каган умеет делать электробайки из кедра
Одежды на лучшее
Как Farfetch меняет современную моду
Longines разработал новую технологию для хронометража скачек
Cartier показал инсталляцию из пяти тысяч гвоздей
Nike посвятил Франческо Тотти золотые бутсы
Chanel предложила женщинам мерцающие парфюмированные гели
Skoda анонсировала новый кроссовер
Все материалы
Путешествия
В горах у моря
Где отдохнуть с венецианским шармом, пршутом и вранацем
Спа по-австрийски
Почему стоит ехать за лечением и велнесом в Альпы
Schiphol airport perspectiveСамые старые аэропорты в мире
Как выглядят авиагавани, отметившие 100-летний юбилей
Опубликован список попавших в больницу россиян с рейса Москва — Бангкок
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших россиян с рейса Москва — Бангкок
«Аэрофлот» прокомментировал инцидент со своим лайнером в Таиланде
Дело ясное
Российский лайнер попал в «турбулентность ясного неба» на подлете к Бангкоку
Все материалы
Из жизни
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Одна душа на двоих
Фотоистория про животных, ставших отражением своих хозяев
«Люди везде совершенно одинаковы»
История москвички, переехавшей в бельгийский Льеж
Один из старейших людей планеты умер в возрасте 146 лет
Морская свинка поможет полиции Новой Зеландии бороться с превышением скорости
Корейский гаджет «понюхает» подгузник ребенка за родителей
Дэвид Кэмерон купил сарай на колесах для написания мемуаров
Все материалы
Русская тоска
Как знаковая победа Боттаса пришлась на самую унылую гонку Формулы-1
Лучшие машины для вывоза мусора
Милые, яркие и просто нестандартные мусоровозы
Летающий багги и прыгающий грузовик
Лучшее автомобильное видео апреля
ОСАГО надо?
Автомобильные аварии, превращенные в искусство
Появились фотографии кузова седана из проекта «Кортеж»
«Хонда» рассказала о новом CR-V для России
Взлетевшее колесо от «БелАЗа» расплющило «Тойоту»
Все материалы
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Список городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами возглавил Челябинск
Все материалы