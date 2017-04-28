Поэт Ион Деген умер в Израиле

Поэт и писатель Ион Деген скончался в возрасте 91 года в Израиле. Об этом сообщил глава Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин в Facebook в пятницу, 28 апреля.

Деген родился 4 июня 1925 года в городе Могилев-Подольский, Украинская ССР. Во время Великой Отечественной войны был танкистом, на его счету 16 подбитых немецких танков. Деген был дважды представлен к званию Героя Советского Союза. Получил орден Красного знамени, орден Отечественной войны 1-й степени и два ордена Отечественной войны 2-й степени. После войны работал ортопедом‑травматологом. В 1977 году он репатриировался в Израиль.

Деген — автор стихотворения «Мой товарищ, в смертельной агонии…». Он написал его в декабре 1944 года. Стихотворение долгое время было известно как работа неизвестного фронтовика. Авторство Дегена открылось только в конце 1980-х годов. Литератор также написал такие книги, как «Из дома рабства», «Стихи из планшета», «Иммануил Великовский», «Портреты учителей» и «Война никогда не кончается».