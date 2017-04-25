Умерла участвовавшая в поисках тела Гитлера писательница Елена Ржевская

Русская писательница Елена Каган, известная под псевдонимом Ржевская, скончалась во вторник, 25 апреля. Об этом в своем Facebook сообщила ее внучка, переводчица Любовь Сумм.

Литератору было 97 лет. Причина смерти не уточняется.

Ржевская участвовала в поисках Адольфа Гитлера во время штурма Берлина, напоминает в своем Facebook литературный критик Анна Наринская.

«Когда захоронение в лесу нашли и тело выкопали, то — обжегшись в первый раз на двойнике — решили подтвердить подлинность тела зубами. Причем физически. Медицинская карта фюрера с описанием пломб имелась, так что челюсть выломали (не знаю можно ли так сказать) и вместе с картой отправили в Москву. Как? В кармане у Елены Ржевской», — пишет Наринская.

Елена Ржевская — почетный гражданин Ржева, где работала военным переводчиком во время Великой Отечественной войны. В честь этого города писательница взяла псевдоним.

Среди ее работ такие книги, как «Геббельс: портрет на фоне дневника», «Берлин, май 1945», «За плечами XX век» и «Знаки препинания».