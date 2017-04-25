Умер автор книги «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» Роберт Пирсиг

Американский писатель и философ Роберт Мейнард Пирсиг скончался в возрасте 88 лет в городе Южный Бервик, штат Мэн. Об этом сообщил его издатель Уильям Морроу, передает The New York Times.

Писатель родился в США в 1928 году. Он наиболее известен как автор бестселлера «Дзен и искусство ухода за мотоциклом». Книга вышла в 1974 году и разошлась тиражом более четырех миллионов экземпляров по всему миру.

«Дзен и искусство ухода за мотоциклом» — пересказ от первого лица 17-дневного путешествия на мотоцикле, которое Пирсиг со своим сыном Крисом совершил из Миннеаполиса в Сан-Франциско. За работу автор получил стипендию Гуггенхайма, которая присуждается гражданам США, Канады и Латинской Америки за демонстрацию исключительного творческого потенциала и способностей в искусстве.

После этого Пирсиг написал вторую книгу «Лила: Исследование нравственности». Она была издана в 1991 году.